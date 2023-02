Sanremo 2023, l'invito a Sergio Mattarella scaturito da una canzone di Mina

Per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, un Presidente della Repubblica sarà presente all'Ariston.

Martedì 7 febbraio 2023 sarà una serata storica per il Festival di Sanremo: per la prima volta, un Presidente della Repubblica sarà infatti presente per assistere dal vivo alla manifestazione.

All’Ariston, Roberto Benigni celebrerà il 75esimo anniversario della Costituzione con un monologo, mentre Gianni Morandi canterà l’inno.

Da dove nasce la partecipazione di Mattarella al Festival di Sanremo?

La partecipazione di Sergio Mattarella al Festival di Sanremo 2023 nasce dai contatti tenuti con il Colle dal manager di Amadeus, Lucio Presta.

Stefano Coletta, direttore dell’Intrattenimento di Prime Time Rai, ricorda che già l’anno prima “durante una delle nostre conferenze, mi cercò il Quirinale per avere il cellulare di Amadeus, perché il Presidente voleva parlargli.

Da lì in qualche modo nacque l’apprezzamento del Presidente per il lavoro fatto da Amadeus“.

Mattarella voleva ringraziare in prima persona Amadeus per l’omaggio che gli era stato fatto sulle note di Grande, grande, grande, in ricordo dell’ultimo concerto di Mina, nel 1978, al quale il capo dello Stato aveva assistito dal vivo insieme alla moglie Marisa e al fratello Piersanti.

Neanche Gianni Morandi sapeva della presenza di Sergio Mattarella

Per motivi di sicurezza, la presenza di Sergio Mattarella all’Ariston è stata tenuta segreta fino all’ultimo. Nella mattinata del 7 febbraio, ancora non veniva menzionata nella bacheca degli autori e anche Gianni Morandi sarebbe stato informato dell’arrivo del Presidente solo poche ore prima.