In occasione della Conferenza Stampa di martedì 7 febbraio, Amadeus ha annunciato la presenza del presidente Mattarella in sala all’Ariston.

Sanremo 2023, l’annuncio di Amadeus: “Mattarella all’Ariston per la prima puntata”

Il Presidente Mattarella sarà presente nel Teatro Ariston per la prima volta, in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2023. Ad annunciare la sua presenza, con grande orgoglio, è stato il conduttore Amadeus, durante la conferenza stampa che si è tenuta oggi, 7 febbraio. Un evento davvero eccezionale, che rende molto orgoglioso il conduttore. Questa sera, in occasione della prima serata della nuova edizione del Festival della Canzone italiana, sarà presente anche Roberto Benigni.