Sanremo 2023, LDA: "Oggi sono fiero di essere figlio di Gigi D'Alessio"

LDA è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano intitolato Se poi domani.

Una ballata romantica e struggente, perfetta per il suo debutto sul palco dell’Ariston dopo l’esordio ad Amici di Maria De Filippi. Cosa dobbiamo aspettarci dalla sua performace? Con quale sguardo guarda al passato.

Sanremo 2023: LDA pronto al debutto

All’anagrafe Luca D’Alessio, LDA è pronto per il suo debutto al Festival di Sanremo 2023. L’artista sale sul palco dell’Ariston con la canzone Se poi domani, una ballata romantica che promette di essere un grande successo.

Lo abbiamo intervistato prima della serata che lo vedrà esibirsi insieme ad altri 13 artisti. “Sto provando tante emozioni contrastanti. Sono stanco, ma tanto attivo. Sono stressato, ma dall’altro lato sono anche sereno. Non lo so cosa sto provando, sono tante sensazioni“, ha dichiarato LDA. In merito a Se poi domani, ha dichiarato:

“E’ una canzone di un ragazzo di 19 anni, che ha solo un sogno nel cassetto e ha voglia di fare e di dimostrare. La fortuna di questo ragazzo è che è circondato da persone straordinarie, come Alessandro Caiazza che è anche l’autore del brano insieme a me”.

LDA: dal portafortuna a Maria De Filippi

LDA ha portato con sé un portafortuna particolare, a cui è molto affezionato. E’ un rosario che gli è stato tramandato dalla nonna. Ha raccontato:

“Ho il mio rosario. Mi è stato tramandato da mia nonna. Mia nonna lo diede a mia sorella e mia sorella prima di Amici lo diede a me. Quindi, tutte le volte che canto ho il mio rosario in tasca”.

Maria De Filippi ha ascoltato in anteprima il brano di Sanremo 2023? LDA ha ammesso:

“Maria non ha sentito il brano, lo scoprirà in tv. Poi ovviamente la chiamo perché voglio sapere cosa ne pensa. Noi ci siamo sentiti, mi ha fatto i complimenti. L’ho sempre detto: Maria è una seconda mamma, quindi una seconda mamma cerca di proteggermi”.

LDA fiero di essere ‘figlio di’

Essere etichettato come ‘figlio di’ non è più un peso.

Oggi LDA è fiero di avere un padre che si chiama Gigi D’Alessio. Ha dichiarato: