Sanremo 2023, LDA: "Oggi sono fiero di essere figlio di Gigi D'Alessio"

“Prima mi dava fastidio essere etichettato come il figlio di Gigi, ora no. Mio padre è un fenomeno, per me è un supereroe. Perché non dovrei essere fiero di essere il figlio di Gigi D’Alessio?” A soli 19 anni ha partecipato ad Amici, ora a Sanremo, ha vinto quattro dischi d’oro, un disco di platino e un record per disco d’oro e di platino più veloce della storia di amici. A poche ore dal suo debutto all'Ariston, l'intervista di LDA per Notizie.it