Sanremo 2023, le ultime voci sulle co-conduttrici mancanti: si parla di una celebre sportiva

Amadeus sta scaldando i motori per la prossima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 7 all’11 febbraio prossimi come sempre al teatro Ariston.

Alla kermesse manca poco più di un mese ma ci sono ancora degli aggiustamenti da fare, anche se il cast è chiuso ormai da tempo.

Amadeus, infatti, sta decidendo proprio in questi ultimi giorni chi andrà ad affiancarlo alla conduzione nel corso delle 5 serate. Se due colleghe già sono state arruolate per un totale di tre serate rimangono liberi ancora un paio di posti. Ecco, dunque, su chi starebbe puntando il conduttore.

Sofia Goggia co-conduttrice di Sanremo 2023?

Nelle scorse ore il Messaggero ha fatto il nome della nota sciatrice Sofia Goggia. Sarebbe infatti lei la “ragazza molto brava, che non sta ferma un attimo” di cui ha parlato Amadeus a La vita in diretta, senza rivelare il nome della diretta interessata.

Alcuni utenti di Twitter, tuttavia, hanno fatto notare che nei giorni della kermesse la Goggia sarà impegnata con una serie di importanti gare e che quindi la sua presenza è poco probabile.

Il Messaggero, inoltre, ha fatto riferimento alla possibilità che anche la giornalista Rai Giorgia Cardinaletti possa essere presente in una delle 5 serate come co-conduttrice.

Proprio ieri, tra l’altro, Dagospia faceva il nome di altre due papabili co-conduttrici di Sanremo 2023: stiamo parlando di Sabrina Impacciatore, Chiara Francini e Beatrice Axen.

Le due co-conduttrici di Sanremo 2023 già confermate

Al momento ci sono solo due conferme ufficiali e definitive a livello di co-conduzione di Sanremo 2023: la prima è Chiara Ferragni, presente alla serata inaugurale e alla finale, la seconda invece è la giornalista di Belve Francesca Fagnani.