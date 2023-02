Sanremo 2023, Madame e la lite dietro le quinte: lo staff rompe il silenzio

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2023, una voce sempre più insistente vedeva Madame aver litigato furiosamente con una collega dietro le quinte.

Lo staff dell’artista ha rotto il silenzio.

Sanremo 2023: Madame e la lite dietro le quinte

Deianira Marzano e Amedeo Venza, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2023, hanno diffuso un gossip parecchio strano. Stando alle segnalazioni ricevute, due artiste si sarebbero lasciate andare ad una furibonda lite dietro le quinte dell’Ariston. I due esperti di cronaca rosa hanno rivelato che l’iniziale del nome di una delle due cantanti è “M” e in molti hanno ipotizzato che fosse Madame.

Lo staff di Madame rompe il silenzio

La notizia ha fatto in un lampo il giro del web ed è spuntato anche il nome della litigante, ovvero Anna Oxa. A questo punto, lo staff di Madame si è visto costretto ad intervenire. Il team dell’artista ha fatto sapere che il chiacchiericcio non corrisponde a verità. “Non c’è stata nessuna litigata, niente bicchieri lanciati e niente rissa. Fonti Rai hanno smentito i pettegolezzi che stanno circolando in queste ore su Twitter“, ha dichiarato TvBlog.

Madame: nessuna lite a Sanremo 2023

Nessuna lite, quindi, tra Madame e un’altra artista dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023. “Abbiamo appreso da fonti vicine alla cantante di Il bene nel male che ‘Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla, nemmeno a Sanremo. Nel Fantasanremo di Madame l’artista è il suo capitano’. Fonti vicine all’altra artista, inoltre, precisano a Fanpage.it che nemmeno lei avrebbe mai incontrato Madame.

In più, si recherà all’Ariston intorno alle 00.40, poco prima della sua esibizione, informazione che avrebbe reso dunque impossibile il loro incontro e men che meno il loro scontro“, si legge su Fanpage.