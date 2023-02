Sanremo 2023, Mengoni guida la classifica. Oggi serata cover e duetti

(Adnkronos) - Marco Mengoni sempre in vetta alla classifica di Sanremo 2023. Classifica ottenuta con il voto della giuria demoscopica e con il televoto, che hanno pesato per il 50% ciascuno. Al secondo posto Ultimo, al terzo Mr. Rain, al quarto Lazza, al quinto Tananai. A seguire, in ordine di class...

Classifica ottenuta con il voto della giuria demoscopica e con il televoto, che hanno pesato per il 50% ciascuno. Al secondo posto Ultimo, al terzo Mr. Rain, al quarto Lazza, al quinto Tananai. A seguire, in ordine di classifica: Madame, Rosa Chemical, Colapesce Dimartino, Elodie, Giorgia, Coma_Cose, Gianluca Grignani, Modà, Paola & Chiara, Lda, Ariete, Articolo 31, Mara Sattei, Leo Gassmann, Colla Zio, Levante, Cugini di Campagna, Gianmaria, Olly, Anna Oxa, Will, Shari e Sethu.

Intanto stasera, quarta e penultima serata della kermesse, i 28 artisti in gara si esibiranno con cover e duetti. Molti gli artisti che saliranno sul palco. Anna Oxa con il deejay iLjard Shaba canterà 'Un'emozione da poco'; Ariete con Sangiovanni 'Centro di gravità permanente' di Franco Battiato; gli Articolo 31 con Fedez un medley degli Articolo 31; Colapesce Dimartino con Carla Bruni 'Azzurro' di Adriano Celentano; i Colla Zio con Ditonellapiaga 'Salirò' di Daniele Silvestri; i Coma_Cose con i Baustelle 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri; Elodie con BigMama 'American Woman' (il brano dei The Guess Who poi ripreso da Lenny Kravitz); Gianluca Grignani con Arisa 'Destinazione Paradiso' dello stesso Grignani; Gianmaria con Manuel Agnelli 'Quello che non c'è' degli Afterhours; Giorgia con Elisa un medley di 'Luce' e 'Di sole e d'azzurro' (i brani con cui trionfarono ai primi due posti di Sanremo 2001); i Cugini di Campagna con Paolo Vallesi un medley tra 'La forza della vita' e 'Anima mia', dai rispettivi repertori.

Le cover saranno votate con un sistema misto: il Televoto avrà un peso del 34%, i giornalisti del 33% e la Demoscopica del 33%. Anche questa serata, quindi, peserà sulla classifica finale: la nuova classifica di fine serata farà media con le precedenti.

A salire sul palco con Amadeus e Gianni Morandi in questa occasione sarà l’attrice Chiara Francini e il cast di "Mare fuori" canterà la sigla della serie.