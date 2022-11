Sanremo 2023, non ci saranno super ospiti italiani in gara: l'annuncio di Amadeus

Sanremo 2023, non ci saranno super ospiti italiani in gara: l'annuncio di Ama...

Ci sono delle novità in vista dell’edizione del Festival di Sanremo del 2023. Sul palco del teatro Ariston non saliranno infatti più i grandi ospiti della musica italiana ad eccezione di figure particolarmente storiche.

L’annuncio è stato dato dallo stesso Amadeus. Il direttore artistico del Festival di Sanremo ha anticipato che riproverà a riportare sul palco artisti di caratura internazionale. Da qui un invito agli artisti italiani a proporre un loro brano e provare ad accedere alla gara dei big come un qualsiasi altro cantante.

Nel corso del suo intervento fatto alla Milano Music Week il conduttore è stato molto diretto e categorico: “Non avrò super ospiti italiani quest’anno, se non quelli che hanno compiuto i 70 anni di età”.

Rivolgendosi a quanti volessero tornare al teatro Ariston ha dichiarato: “Preferisco, come è giusto, celebrare un personaggio storico della musica italiana che deve essere giustamente presentato come super ospite, tutti gli altri sarò onorato di averli in gara”.

Amadeus: “I super ospiti sono i cantanti che io ho in gara”.

Il direttore artistico del Festival di Sanremo ha precisato che per via del Covid, il teatro Ariston non ha più ospitato artisti internazionali.

Ha quindi affermato che già partecipare in gara significa essere dei “super ospiti” pertanto non è corretto fare questa distinzione: “I super ospiti sono i cantanti che io ho in gara. È chiaro, io ho eliminato la parola super ospiti, non trovo giusto che venga un cantante ospite perché non può venire in gara […] l’artista viene a presentare la sua musica a milioni di telespettatori, a prescindere dalla gara, è una festa”.