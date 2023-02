Sul palco del teatro sono arrivati per presentare la nuova fiction Resta con me Francesco Arca e il giovanissimo Mario Di Leva.

I primi attori ad arrivare sul palco del teatro Ariston sono gli attori Francesco Arca e il giovanissimo Mario Di Leva.

I due presenteranno per l’occasione la nuova fiction Resta con Me che andrà in onda da domenica 19 febbraio alle 21.25 al posto di Lolita Lobosco 2. La fiction è composta da otto puntate della durata di 50 minuti ciascuno. L’ultima è prevista il 12 marzo.