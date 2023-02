Sanremo 2023, Paola Egonu: "L'Italia è un paese razzista, ma sta migliorando"

Paola Egonu è pronta per il suo debutto al Festival di Sanremo 2023.

La pallavolista, nel corso della conferenza stampa di rito, ha definito l’Italia “un paese razzista“.

Sanremo 2023: Paola Egonu definisce razzista l’Italia

Prima e ultima conferenza stampa per Paola Egonu, che nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2023 sarà co-conduttrice insieme ad Amadeus e Gianni Morandi. La pallavolista, parecchio emozionata, ha sottolineato che l’Italia è un paese razzista. Incalzata dai giornalisti, ha dichiarato:

“E’ un paese razzista che però sta migliorando. Non voglio fare polemica o fare la vittima ma semplicemente dire come stanno le cose”.

Sanremo 2023: il monologo di Paola Egonu

La Egonu non intende fare polemica, ma ci tiene a sottolineare ciò che ha provato più volte sulla pelle. L’Italia è un paese razzista e nessuno le ha “intimato” di tacere questo suo pensiero. Paola porterà al Festival di Sanremo 2023 un monologo scritto insieme alle sue agenti. E’ dedicato al “racconto” e ci sarà una parte dedicata al razzismo.

Paola Egonu non ha mai abbandonato l’Italia

Nel corso della conferenza stampa, Paola ci ha tenuto a fare una precisazione. Non ha mai abbandonato l’Italia a causa del razzismo, ma si è solo trasferita in Turchia per crescere professionalmente. Ha dichiarato: