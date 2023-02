L'Associazione pro-vita e famiglia e l'ex senatore Giovanardi hanno presentato un esposto in Procura contro Fedez e Rosa Chemical.

L’ex senatore Carlo Giovanardi torna all’attacco e presenta un esposto in procura contro Fedez e Rosa Chemical.

A Giovanardi si è unita anche l’Associazione pro-vita e famiglia. La denuncia contro i due artisti è quella di atti osceni in luogo pubblico.

Sanremo 2023, presentato un esposto contro Fedez e Rosa Chemical

La raccolta firme lanciata dall’Associazione e spalleggiata dall’ex senatore della Repubblica ha raccolto quasi 40mila firme e dunque è stata presentata alla Procura della Repubblica. Secondo Jacopo Coghe, portavoce dell’Associazione pro-vita e famiglia, e Carlo Giovanardi, Fedez e Rosa Chemical non solo hanno simulato un rapporto sessuale, ma anche un orgasmo.

In una nota congiunta hanno afferamto che “si tratta di un comportamento di una gravità inaudita che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale”.

Giovanardi contro Fedez sul tema della legalizzazione della cannabis

Fedez e Giovanardi avevano già litigato in passato per motivi legati alla liberalizzazione della cannabis. L’ex senatore durante il Festival di Sanremo 2023 ne ha approfittato per tornare a criticare Fedez dopo che lui e J-Ax hanno urlato dal palco dell’Ariston: “Giorgia (riferendosi a Giorgia Meloni), legalizzala!“.

Secondo Giovanardi, inneggiare alla droga libera significa fare un favore alle bande criminali.