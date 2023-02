Sanremo 2023, Simona Ventura rievoca la bocciatura data a Mr Rain a X Factor. Lui replica

Correva l’anno 2012 quando un giovanissimo Mr Rain e la conduttrice Simona Ventura si ritrovarono per la prima volta a X Factor.

Da allora molte cose sono cambiate e tante ne sono successe. L’artista, quest’anno in gara a Sanremo con “Supereroi”, aveva preso parte al talent.

In quell’occasione Simona Ventura bocciò Mr Rain. In un post pubblicato su Instagram ha anche ammesso di essersi “beccata” una shitstorm. Ad ogni modo per lei è stato anche l’occasione per ripercorrere quei passi e complimentarsi con l’artista per il percorso portato avanti.

Immediata la risposta di quest’ultimo.

Simona Ventura ha ricordato così il momento in cui “chiuse le porte” a Mr.

Rain: “Ammiro tantissimo gli artisti che, nonostante gli ostacoli e le porte in faccia, non si perdono d’animo, si rialzano, lavorano su se stessi e il loro lavoro, aspettano l’occasione e centrano l’obiettivo. Così è stato per Elodie e Mahmood e, sempre a X Factor Mr Rain che, insieme a #osso non feci passare ai bootcamp”.

Ha poi aggiunto: “Mi beccai anche una bella #shitstorm, ma sono felice di rivederlo così cambiato, focalizzato nel suo bellissimo pezzo “Supereroi”, commovente.

Penso sempre ci sia un tempo per tutto e tu l’hai beccato in pieno. Complimenti Mr Rain”.



La replica di Mr Rain

Mr Rain ha mostrato gratitudine a Simona Ventura per queste parole, dapprima con l’emoticon di un cuore, poi con un ringraziamento breve, ma quanto mai sentito fatto nelle stories di Instagram: “Grazie Simona Ventura” si legge semplicemente.