Sanremo 2023, Tananai: "Tango è un'altra parte di me"

Tanani è tornato al Festival di Sanremo 2023 per il secondo anno consecutivo.

Rispetto a Sesso occasionale, il brano con cui ha debuttato sul palco dell’Ariston, ha scelto di presentare una canzone parecchio diversa, Tango.

Dopo il debutto all’Ariston con Sesso occasionale, Tananai ha vissuto “un anno incredibile“. Ancora incredulo del successo ottenuto, l’artista torna in gara al Festival di Sanremo 2023 con una canzone intitolata Tango. Lo abbiamo intervistato a pochi minuti dal suo ritorno su quel palco che gli ha letteralmente cambiato la vita.

Cosa è cambiato rispetto all’anno scorso?

“E’ cambiato il modo di affrontare le cose. Magari sono più professionale sul lavoro. Alla fine, per quanto è bello, bisogna comunque trattarlo con rispetto, quindi con serietà. E’ un lavoro, quindi sono sicuramente più preparato da un certo punto di vista. Poi quest’anno è stato un anno incredibile, sono andato un sacco in giro, in tour, con altri artisti, quindi sono un po’ più avvezzo al palco”.