Problema in cuffia per Gianluca Grignani sul palco dell'Ariston: l'artista ferma l'orchestra e lancia una frecciatina a Blanco.

Al via la terza serata del Festival di Sanremo 2023 durante la quale si esibiranno tutti i 28 big in gara.

Contrariamente alle prime due serate, i cantanti verranno votati dal pubblico da casa tramite il televoto e dalla Giuria Demoscopica che avranno rispettivamente un peso pari al 50%. I voti determineranno le posizioni degli artisti nella seconda classifica generale della kermesse musicale che verrà annunciata a fine puntata. Sinora, è stato Marco Mengoni a tenersi saldamente in testa rispetto al gradimento espresso dalla Giuria di Carta Stampata e Tv, Radio e Web, seguito da Colapesce e Dimartino e da Madame.

Per quanto riguarda le co-conduttrici, dopo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, è arrivato il momento di Paola Egonu. L’entrata inscena della pallavolista è attesa per le 21:20 circa. Tra gli ospiti attesi, invece, si sono i Maneskin (vincitori di Sanremo 2021), Sangiovanni che duetterà con Gianni Morandi in Fatti mandare dalla mamma, Annalisa dal Suzuki Stage e molti altri ancora.

21:48 – LDA canta “Se poi domani”

Con il codice 08, LDA torna sul palco del Festival di Sanremo con Se poi domani.

21:42 – Lazza canta “Cenere”. I fiori alla mamma dopo l’esibizione

Il settimo cantante in gara, con il codice 07, è Lazza con il brano Cenere. Conclusa l’esibizione, subito dopo aver ricevuto i fiori di Sanremo, l’artista ha chiesto ad Amadeus il permesso di compiere un gesto speciale. Avuto l’ok del direttore artistico, il ragazzo ha raggiunto il pubblico chiamando la madre Francesca.

Alla donna, visibilmente emozionata, ha consegnato il bouquet, ringraziandola per il sostegno che gli ha sempre dato.

21:40 – Amadeus festeggia il milione di followers su Instagram

In appena 48 ore, Amadeus è riuscito già a raggiungere e superare il milione di followers su Instagram.

Ad annunciarlo è lo stesso conduttore del Festival di Sanremo che, con orgoglio ed ironia, ha dichiarato: “Voglio dimostrare a Chiara Ferragni di aver fatto i compiti a casa per quando tornerà sabato.”

Il messaggio di Chiara Ferragni durante la diretta Ig

Intanto, durante la diretta no stop di Amadeus su Instagram, Chiara Ferragni ha commentato l’uso della piattaforma da parte del conduttore di Sanremo, scrivendo: “Scusate ragazzi, pensavo di averlo istruito”.

21:34 – Tananai canta “Tango”. Il baciamano a Paola Egonu

Conclusa l’esibizione di Levante, è il turno di Tananai in gara con il codice 06 e il brano Tango. Dopo aver fatto il suo ingresso, il cantante ha salutato Amadeus e Paola Egonu. Avvicinandosi alla campionessa di volley, l’artista si è reso protagonista di un baciamano inaspettato che ha emozionalo la co-conduttrice.

21:29 – Levante canta “Vivo”

Con il codice 05, Levante torna a Sanremo con Vivo. Prima di dare inizio alla sua esibizione, la cantante ha salutato la campionessa di volley, affermando di essere contentissima di vedere all’Ariston Paola Egonu.

21:25 – Arriva Paola Egonu, co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2023

Amadeus e Gianni Morandi hanno chiamato sul palco dell’Ariston la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2023, Paola Egonu. La campionessa di volley, che per l’occasione ha optato per un abito lungo monospalla bianco, è finita subito nel mirino dei conduttori del festival che hanno sottolineato la sua notevole altezza.

“Ma hai anche i tacchi?”, ha chiesto Morandi. Per tutta risposta, la co-conduttrice ha sorriso annuendo e mostrando le scarpe, sollevando appena la gonna. Amadeus, allora, ha esclamato: “E meno male che avevi detto di non essere abituata ai tacchi”.

21:11 – Gianluca Grignani canta “Quando ti manca il fiato”: il cantante fa fermare l’orchestra

Gianni Morandi e Amadeus presentano Gianluca Grignani. Il cantante, in gara con il codice 04, ha riproposto la sua Quando ti manca il fiato. Poco dopo l’inizio dell’esibizione, tuttavia, Grignani ha fermato l’orchestra. “Scusate”, ha detto l’artista. “È colpa mia che, prima di salire sul palco, ho chiesto di farmi abbassare troppo la voce all’ottimo fonico di palco e quindi la voce non era più presente in cuffia”, ha spiegato.

“A cinquant’anni ho imparato come si fa, a vent’anni non l’avrei saputo fare. Mi sono spiegato”, ha poi aggiunto, facendo esplicito riferimento a quanto accaduto all’Ariston durante la prima serata di Sanremo 2023.

Subito, quindi, è intervenuto Amadeus che ha dichiarato: “Ne approfittiamo per ringraziare il fonico di palco e ricordiamo che, essendo in diretta, può capitare. Quindi ha fatto bene Gianluca a fermarsi”. “Errore mio”, ha ribadito Grignani.

Il direttore artistico e Morandi hanno, poi, nuovamente presentato l’artista che ha ripreso a cantare.

La camicia bianca con la scritta “No War”

Sul finire della performance, Grignani è salito in cima alle scale e si è tolto la giacca bianca, restando in camicia. Voltandosi di spalle, allora, ha mostrato la scritta “No War” riportata sulla schiena e ha lasciato il palco.

Amadeus, tuttavia, ha richiamato l’artista per consegnargli i fiori di Sanremo. Dopo aver preso il bouquet, il cantante ha deciso di lanciarlo in platea. I fiori sono stati afferrati da una signora che li ha stretti al petto con gioia ed emozione.

21:05 – Rosa Chemical canta “Made in Italy”

Rosa Chemical e il suo brano Made in Italy tornano sul palco dell’Ariston: l’artista è in gara con il codice 03. Per la serata, l’eccentrico cantante ha scelto di optare per un look pink corredato da guanti, stivali e cintura neri.

20:59 – Mara Sattei canta “Duemilaminuti”

Con il codice 02, Mara Satteri torna sul palco con Duemilaminuti. L’artista è stata annunciata dai due conduttori della 73esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus e Gianni Morandi.

20:54 – Paola e Chiara cantano “Furore”

Le prime artiste in gara a esibirsi in occasione della terza serata di Sanremo 2023 sono Paola e Chiara che cantano il brano Furore. Il codice delle cantanti è 01.

20:49 – Amadeus in diretta streaming su Instagram: ha superato 1 milione di followers

Nel fare il suo ingresso, Amadeus si è presentato con lo smartphone in mano annunciando di essere in diretta su Instagram. “L’abbiamo perso”, ha commentato Morandi mentre il conduttore mostrava con orgoglio la sua recente passione per la piattaforma social sulla quale è approdato grazie a Chiara Ferragni, appena due giorni fa.

Contemporaneamente sul palco dell’Ariston e in diretta streaming, il direttore artistico ha affermato, tra lo stupore generale, di aver superato il milione di followers. A questo punto, ha ammesso di non avere idea di come fermare la diretta u Ig. “Chiara non mi ha datto vedere come si fa”, ha detto. E, allora, lasciando attiva la diretta, ha messo il cellulare, affermando: “Followers, vi faccio vedere Sanremo dalla tasca”.

20:45 – Gianni Morandi accoglie il pubblico e presenta Amadeus

Per la terza volta, si accendono le luci dell’Ariston. Ad accogliere il pubblico in sala e a casa, c’è Gianni Morandi che, dopo aver raggiunto il palco, ha ringraziato l’orchestra e dato a tutti il benvenuto al terzo appuntamento con il 73esimo Festival di Sanremo.

Il cantante ha, poi, ironizzato sulla passione di Amadeus di vantarsi e sottolineare in ogni circostanza i dati di ascolto astronomici registrati dalla kermesse musicale. È stato a questo punto, quindi, che ha invitato il collega a entrare.