Sanremo 2023, Ultimo contro la classifica della sala stampa. Poi si corregge: "Si scherza"

Ultimo, cantante in gara al Festival di Sanremo 2023, ha rivolto delle parole contro la classifica della sala stampa.

Per non andare incontro a problemi, però, ha abbassato i toni dicendo che stava scherzando.

Sanremo 2023, Ultimo contro la classifica della sala stampa

Già nel 2019 Ultimo, arrivato secondo al Festival di Sanremo, dietro a Mahmood, attaccò la sala stampa. Stavolta allora, riproponendo ciò che accadde quattro anni fa, ha attaccato tramite Instagram. In una prima foto, il cantante romano, ha postato la classifica generale stilata ieri, 8 febbraio 2023, dove si è piazzato decimo, con la scritta: “Quando loro…”.

Ultimo ha poi condiviso un’altra storia in cui c’era uno screen della conferenza stampa del 2019 con la scritta: “Allora tu…“. Per evitare polemiche, subito dopo, il cantante ha scattato un selfie in cui ha taggato la pagina del festival di Sanremo e ha scritto: “Sto a scherzà“.

La canzone di Ultimo

Ultimo mancava da tanto a Sanremo e la sua presenza è preziosa visto che il palco dell’Ariston l’ha consacrato tra i grandi della musica italiana.

Il brano con cui è in gara si chiama “Alba” e, come già anticipato, è in decima posizione. Il pubblico da casa e le fan e i fan del cantante romano hanno però apprezzato la canzone e sono in disaccordo con la decisione della stampa. Ultimo ha però altre tre serate per migliorare il suo posto in classifica.