Sanremo 2024: Fiorello mette in dubbio la presenza di Amadeus

Nel corso dell’ultima puntata di VivaRai2, Fiorello ha lanciato una vera e propria bomba su Sanremo 2024. Sembra che Amadeus non sia più certo di avere la conduzione e la direzione artistica del Festival.

Fiorello non ha alcun dubbio: Amadeus non sa se farà il Festival di Sanremo 2024. Durante l’ultima diretta di VivaRai2, lo showman siciliano ha lanciato “una bombetta” che nessuno si aspettava. A quanto pare, questo clima di grandi cambiamenti in Rai, che ha già visto la cacciata di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Lucia Annunziata e Serena Bortone, potrebbe riguardare anche Amedeo.

Fiorello, senza peli sulla lingua, ha dichiarato:

“Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo. Lì la butto. M’ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, m’ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere”.