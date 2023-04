Sanremo 2024, l'indiscrezione sul ritorno di Chiara Ferragni?

Sulle code dell’edizione appena terminata, il Festival di Sanremo è ancora (o già) nel mirino del gossip per una voce sulla presunta doppietta di Chiara Ferragni, che tornerebbe quindi sul palco dell’Ariston anche il prossimo anno. Ma vediamo meglio di che si tratta.

Il comunicato al centro del ciclone

Nasce tutto da un comunicato che Striscia la notizia avrebbe diffuso con il seguente testo: «Questa sera a Striscia la notizia, via il Festival della canzone italiana. Le aziende interessate al bando sollecitano una risposta del sindaco di Sanremo. E intanto Amadeus annuncia Chiara Ferragni per il 2024». Il comunicato stampa è stato riportato anche da Giuseppe Candela di Dagospia, ma si tratta con ogni probabilità di una notizia non vera. Magari di una svista. Che poi, seppure il conduttore fosse davvero intenzionato ad avere con sé ancora una volta sul palco di Sanremo la bella imprenditrice digitale, sarebbe in ogni caso prematuro darne ora l’annuncio.

La grande assente di Sanremo 2023

Chiara Ferragni non è tra i protagonisti di Tra Palco e realtà, il documentario sul Festival di Sanremo mandato in onda dalla Rai nel giorno di Pasquetta. Pensato come un viaggio dietro le quinte del festival più importante della tv e della canzone italiana, il documentario offre un vero e proprio spaccato di ciò che accade dietro la scalinata del teatro Ariston. Un dettaglio non da poco notato da molti è la scarsa presenza di Chiara Ferragni nel videoracconto. Che sia per via delle polemiche scaturite dal suo monologo? O per colpa del bacio tra suo marito Fedez e il cantante Rosa Chemical?