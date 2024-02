Sanremo 2024, rientro a casa da eroe per il rapper partenopeo Geolier

Napoli, 12 feb. (askanews) – Fuochi d’artificio, cori da stadio, bandiere e striscioni, così Napoli ha accolto il ritorno a casa di Geolier il rapper che ha portato il dialetto napoletano alla ribalta alla kermesse canora nazionale, arrivando a conquistare il secondo posto soprattutto grazie al televoto, con il 60% delle preferenze.

Suo malgrado, a Sanremo Geolier è stato protagonista di una polemica quando la sua vittoria nella serata delle cover, assieme a Gué, Luché e Gigi D’Alessio, è stata accolta da una bordata di fischi di una parte del pubblico che non approvava la classifica. Geolier è stato accusato anche di aver “dopato” il televoto attraverso una campagna mirata di post in cui la sua nutrita fanbase veniva invitata a votare con più sim per far aumentare il numero delle preferenze. Il cantante napoletano, tuttavia, ha risposto alle polemiche con stile e, soprattutto, con la sua musica, portando sul palco del festival una canzone, “I’ p’ me, tu p’ te” che ha rotto gli schemi e ottenuto il il 25,2% delle preferenze totali.