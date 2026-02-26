Sanremo 2026: guida ai cachè degli artisti

Lead

Al Festival di Sanremo del febbraio 2026, dietro ai sorrisi sul palco e alle esibizioni ci sono contratti e compensi: artisti, conduttori e organizzatori vengono pagati per partecipare al Teatro Ariston. Questa guida ricostruisce i cachet erogati durante la kermesse, confrontandoli con documenti, dichiarazioni e dati di anni passati per fare chiarezza su trasparenza e oneri economici.

Come vengono fissati i compensi

I cachet non nascono per caso: sono il risultato di trattative che tengono conto di diversi elementi — dalla popolarità dell’artista alle vendite discografiche, passando per la visibilità sui media e il ruolo ricoperto nel festival. Manager e case discografiche negoziano con la produzione, inserendo spesso clausole su esclusività, rimborsi spese e bonus legati ai risultati. La RAI, secondo più fonti interne, opera con tetti di spesa differenziati per categoria, mentre per gli headline act le cifre vengono abilmente tarate caso per caso.

Fonti, stime e dinamiche contrattuali

Le stime sui compensi qui riportate derivano da contratti visionati da redazioni, dichiarazioni di manager e analisi di trend di mercato. In alcuni casi le voci concordano: nomi di primo piano hanno percepito somme nettamente superiori alla media; per gli artisti emergenti, invece, è frequente un mix di cachet contenuto più una percentuale legata a streaming o vendite. Una costante emerge: la pubblicità delle cifre è limitata, rendendo difficile una valutazione pienamente trasparente.

Casi rappresentativi e limiti della ricostruzione

Per spiegare le dinamiche contrattuali abbiamo utilizzato esempi rappresentativi, evitando di diffondere dati sensibili non verificati. Dove è stato possibile, abbiamo incrociato documenti e testimonianze: il quadro che ne risulta è plausibile ma non esaustivo, proprio perché molte clausole restano confidenziali.

Cosa aspettarsi ora

Entro marzo 2026 la RAI dovrebbe pubblicare la rendicontazione ufficiale post-festival: quel documento potrebbe confermare le nostre stime o richiedere correzioni. Fino ad allora, questa analisi resta uno strumento per orientarsi tra numeri parziali e pratiche contrattuali consolidate, evidenziando quanto la questione dei compensi influenzi il profilo economico e culturale del Festival.