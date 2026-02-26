Sanremo 2026 guida essenziale per spettatori e appassionati

Sanremo 2026 torna sotto il nome di Festival di Sanremo: l’appuntamento si terrà nella prima settimana di febbraio al Teatro Ariston e conferma il suo ruolo di evento musicale più seguito in Italia, sia per audience che per copertura mediatica. Sul palco ci saranno volti noti e nuove proposte, ospiti internazionali e qualche novità nel meccanismo di voto.

Programma e orari

La manifestazione si svolge in cinque serate consecutive al Teatro Ariston. Le prime quattro serate alternano le esibizioni dei concorrenti a interventi di ospiti, mentre la quinta notte decreterà il vincitore. La diretta andrà in chiaro su una rete nazionale e sarà disponibile anche in streaming; le trasmissioni inizieranno in serata, intorno alle 20:30.

Concorrenti e sistema di voto

Il cast ufficiale comprende sia artisti affermati sia giovani emergenti selezionati per il Festival. La votazione sarà il risultato dell’incrocio tra televoto, giuria demoscopica e giuria di esperti, così da bilanciare il gradimento del pubblico con criteri tecnici e di qualità artistica.

Ospiti, produzione e sicurezza

Oltre alle esibizioni in gara sono previste performance non competitive e presenze internazionali. Produzione e scenografie faranno largo uso di tecnologie per effetti visivi e sonori. Per biglietti e accrediti stampa valgono regole precise e misure di sicurezza concordate con le autorità competenti.

Comunicazioni ufficiali

L’organizzazione ha annunciato che nei prossimi giorni pubblicherà l’elenco definitivo dei cantanti e degli ospiti. Aggiornamenti su accessi, procedure e altre informazioni pratiche saranno resi disponibili tramite il sito ufficiale e i canali istituzionali con comunicati a tappe.