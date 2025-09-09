Sanremo 2026: tutte le novità annunciate da Carlo Conti

È tempo di prepararsi per il Festival di Sanremo 2026 e Carlo Conti è già al lavoro. Con un’estate trascorsa ad ascoltare le canzoni dei partecipanti, il conduttore toscano ha rivelato alcuni dettagli riguardo alla nuova edizione della kermesse canora più amata d’Italia. Gli appassionati di musica e spettacolo non possono perdere queste anticipazioni.

Sanremo Giovani: la nuova fascia di età

Una delle novità più attese riguarda il segmento di Sanremo Giovani, dove l’età massima per partecipare è stata innalzata a 28 anni. Questo cambiamento permette a un numero maggiore di artisti di mettersi in gioco, dando spazio a nuove voci che potranno arricchire il panorama musicale italiano. Carlo Conti ha spiegato che le sfide inizieranno l’11 novembre su Rai Due, dove 26 artisti selezionati dalla commissione si sfideranno per un posto nel grande festival. La finale è prevista per il 14 dicembre su Rai Uno, e i primi due classificati si esibiranno sul palco del Teatro Ariston, insieme ad altri talentuosi giovani provenienti da Area Sanremo.

Questa mossa non solo amplia le possibilità di partecipazione, ma promette anche di portare freschezza e innovazione al festival, che da sempre rappresenta un trampolino di lancio per molti artisti.

Il mondo dei Big: anticipazioni sui brani in gara

Carlo Conti ha anche rivelato di aver già ascoltato diverse canzoni dei Big e che, come sempre, la selezione sarà estremamente competitiva. Le aspettative sono alte e la lista dei partecipanti verrà svelata all’inizio di dicembre durante il consueto annuncio al TG1. Conti ha affermato: “Scommetto che volete sapere qualcosa anche dei Big. Inizio ad ascoltare tante belle proposte, sarà ancora una volta difficilissimo selezionarle”.

All Music Italia ha stilato una lista dei potenziali nomi che potrebbero calcare il palco dell’Ariston, con artisti del calibro di Mahmood, Giorgia e Tiziano Ferro. Tuttavia, la presenza effettiva di questi artisti rimane da confermare, alimentando la suspense e le possibilità di ritorni inattesi e nuove scoperte musicali.

Preparativi e attese per il Festival

Con il regolamento di Sanremo Giovani appena pubblicato e l’attesa per i Big che cresce, l’atmosfera è frizzante. Carlo Conti, al TG1, ha dichiarato: “Sto ascoltando le prime canzoni dei Big, selezionarle sarà difficile”. La tensione aumenta, e i fan sono in fermento per scoprire chi avrà l’onore di esibirsi in una delle manifestazioni musicali più iconiche d’Italia.

In un contesto dove l’arte e la musica si intrecciano, Sanremo non è solo un festival, ma un vero e proprio evento che unisce generazioni e stili. Resta da vedere se i nuovi talenti sapranno sorprendere e conquistare il cuore del pubblico come hanno fatto i grandi del passato.