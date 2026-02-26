Sanremo 2026: tutto quello che c'è da sapere sull'impatto immobiliare

Analisi pratica e numerica su come Sanremo 2026 influenza domanda, prezzo e opportunità nel mattone della Riviera dei Fiori

Sanremo 2026: guida completa per investitori e acquirenti

Nel mercato immobiliare la location è tutto. Sanremo 2026 non è soltanto un appuntamento musicale: rappresenta un banco di prova per la domanda immobiliare stagionale e per la rivalutazione di microzone strategiche. L’articolo propone un’analisi orientata ai numeri, basata su fonti come OMI e Nomisma, ed è pensato per investitori e acquirenti interessati a opportunità a breve e medio termine.

Secondo Roberto Conti, consulente con vent’anni di esperienza nel real estate di lusso a Milano, nel mercato immobiliare la location è tutto: gli eventi ricorrenti aumentano la visibilità delle proprietà e influenzano la domanda turistica. I dati di compravendita mostrano oscillazioni stagionali che possono tradursi in rivalutazione o in opportunità di reddito da locazione breve.

1. Panorama del mercato con dati OMI e Nomisma

Panorama delle compravendite in provincia di Imperia

I dati di compravendita mostrano che la Liguria, e in particolare la provincia di Imperia, ha registrato nel biennio 2024-2025 una lieve crescita delle transazioni residenziali. La dinamica è sostenuta da un flusso turistico concentrato durante eventi chiave come il Festival di Sanremo. Secondo OMI e Nomisma, i prezzi medi residenziali nella città marittima si confermano stabili, con picchi nelle aree centrali.

Nel mercato immobiliare la location è tutto: la centralità del fatto che il mattone resta sempre un rifugio si manifesta nelle compravendite a uso investimento e nelle locazioni brevi. I dati di compravendita mostrano un interesse maggiore per immobili vicini ai servizi e alle vie di comunicazione principali.

I numeri principali da considerare:

Prezzo medio città: riallineamento intorno al +1/-2% annuo nel 2024-2025, secondo OMI.

riallineamento intorno al +1/-2% annuo nel 2024-2025, secondo OMI. Volume transazioni: crescita stagionale correlata a eventi internazionali e al turismo estivo.

crescita stagionale correlata a eventi internazionali e al turismo estivo. Affitti brevi: margini di rendimento (cap rate) superiori alla media provinciale nelle settimane del festival.

I dati indicano opportunità per investitori orientati al ritorno rapido e alla stagionalità dei flussi. Sul fronte operativo, la domanda si concentra su immobili di taglio medio-piccolo, facilmente gestibili in locazione breve. Si prevede il mantenimento della stagionalità legata agli eventi principali come fattore chiave per la redditività.

2. Analisi delle zone e tipologie più interessanti

Nel mercato immobiliare la location è tutto. A Sanremo le microzone con maggiore attrattiva risultano il centro storico, l’area del Casinò e la prima fascia costiera. Gli alloggi con vista mare e quelli prossimi ai servizi conservano il miglior ROI immobiliare. I dati OMI e Nomisma confermano una domanda stabile per unità di piccola e media metratura.

Le tipologie più richieste sono chiare e differenziate per funzione e rendimento:

Bilocali e trilocali centralizzati: ideali per affitti brevi e per il turismo; il cash flow risulta positivo durante i picchi stagionali.

ideali per affitti brevi e per il turismo; il cash flow risulta positivo durante i picchi stagionali. Residenze storiche ristrutturate: offrono un alto potenziale di rivalutazione, ma richiedono attenzione ai vincoli architettonici e ai costi di restauro.

offrono un alto potenziale di rivalutazione, ma richiedono attenzione ai vincoli architettonici e ai costi di restauro. Monolocali per locazione turistica: garantiscono elevata rotazione; richiedono una gestione professionale e solida per mantenere redditività.

Microzone di interesse

La prima fascia costiera continua a essere preferita per la vicinanza al mare e per la richiesta turistica. Il centro storico attrae acquirenti alla ricerca di patrimonio immobiliare con carattere e servizi a piedi. L’area attorno al Casinò mantiene domanda per seconde case di pregio e per locazioni di fascia alta.

I dati di compravendita mostrano che la stagionalità rimane un fattore decisivo per la redditività. Per gli investitori il mattone resta sempre un asset interessante se supportato da analisi di microzona, costi di gestione e potenziale di rivalutazione.

Centro storico: la domanda rimane sostenuta da turisti e professionisti, con forte pressione sugli affitti di breve durata. Il quadro normativo locale richiede verifica preventiva delle autorizzazioni e dei vincoli amministrativi.

Casinò e corso principale: aree strategiche per la valorizzazione del brand cittadino. Sono particolarmente adatte a immobili di rappresentanza e a soluzioni che puntano su visibilità e accessibilità.

Prima fascia costiera: segmenti premium con forte appeal internazionale. Il mercato qui registra prezzi più elevati e domanda concentrata su seconde case di pregio e investitori esteri.

3. Trend prezzi e opportunità di investimento

I dati di compravendita mostrano una moderata stabilità dei prezzi, con oscillazioni stagionali legate a eventi e flussi turistici. Nel mercato immobiliare la location è tutto: microzona, accessibilità e servizi determinano il potenziale di rivalutazione.

Per l’investitore pragmatico le opportunità emergono da scelte mirate su microzona, tipo di immobile e modello di gestione. È necessario valutare ROI immobiliare, cap rate attesi e i costi di gestione operativa.

Il mattone resta sempre un asset difensivo se affiancato da analisi quantitative. Sul breve termine sono significative le variabili legate alla stagionalità e alla normativa sugli affitti brevi; sul medio termine pesa la capacità della zona di attrarre domanda ricorrente.

Gli sviluppi attesi riguardano un riequilibrio tra domanda turistica e offerta residenziale, con opportunità nelle unità ristrutturate per locazioni di medio periodo e nelle proprietà di rappresentanza lungo il corso principale.

Proseguendo dall’analisi del centro storico, emergono strategie operative per massimizzare rendimento e gestire i rischi. Nel mercato immobiliare la location è tutto, ma la gestione e la diversificazione restano determinanti per il risultato finale.

Acquisto fuori stagione: opportunità di sconto e condizioni negoziali più favorevoli grazie a minore domanda durante i periodi non turistici.

opportunità di sconto e condizioni negoziali più favorevoli grazie a minore domanda durante i periodi non turistici. Rinnovare per locazione breve: aumento del canone nelle finestre di alta domanda e miglioramento del cap rate se la gestione è professionale e i costi operativi sono controllati.

aumento del canone nelle finestre di alta domanda e miglioramento del se la gestione è professionale e i costi operativi sono controllati. Portafoglio misto: combinare immobili a reddito stabile con unità dedicate all’affitto turistico per ottimizzare il cash flow e ridurre la volatilità complessiva.

Dal punto di vista finanziario, valutare con rigore i seguenti elementi:

ROI immobiliare atteso su 5 anni: target realistico 4-6% lordo per unità turistiche ben gestite, purché i ricavi siano monitorati e i costi di gestione limitati.

atteso su 5 anni: target realistico 4-6% lordo per unità turistiche ben gestite, purché i ricavi siano monitorati e i costi di gestione limitati. Cap rate : tendenzialmente superiore alla media provinciale durante eventi e festival; tuttavia è variabile nel resto dell’anno e richiede stime conservative.

: tendenzialmente superiore alla media provinciale durante eventi e festival; tuttavia è variabile nel resto dell’anno e richiede stime conservative. Rischi: esposizione normativa sugli affitti brevi, forte stagionalità dei ricavi e oneri straordinari di manutenzione che riducono il rendimento netto.

4. Consigli pratici per compratori e investitori

I dati di compravendita mostrano che la scelta dell’unità e la qualità della gestione incidono più del mero prezzo di acquisto. Il mattone resta sempre un bene tangibile, ma produce valore solo se il progetto di investimento è coerente.

Si consiglia di privilegiare operazioni con due requisiti: posizione con domanda consolidata e gestione professionale del canone. Il mix tra reddito stabile e locazioni brevi aumenta il potenziale di rivalutazione senza amplificare il rischio operativo.

Per decisioni d’acquisto è indispensabile calcolare flussi di cassa attesi, scenari di stress per occupazione e un piano manutentivo pluriennale. Gli investitori dovrebbero inoltre verificare il quadro normativo locale relativo agli affitti brevi prima di concludere l’acquisto.

Il prossimo sviluppo atteso riguarda l’adeguamento normativo e la professionale gestione delle piattaforme di prenotazione, fattori che influiranno direttamente su cap rate e marginalità operativa.

Nel mercato immobiliare la location è tutto. Roberto Conti propone un elenco operativo basato su esperienza diretta tra boom, crisi e ripresa. Le indicazioni seguono l’analisi del centro storico e si concentrano su due diligence, normativa e gestione professionale delle piattaforme di prenotazione, fattori che influiranno su cap rate e marginalità operativa.

Due diligence territoriale: consultare i dati OMI e le rilevazioni delle transazioni per valutare la dinamica dei prezzi. Verificare lo storico delle compravendite e il tasso di occupazione stagionale per misurare la resilienza della domanda. Valutare la gestione: per gli affitti brevi pianificare un’agenzia professionale e processi standardizzati. Ottimizzare canali di prenotazione e revenue management per migliorare il cash flow operativo. Controllare la normativa: analizzare la disciplina comunale sugli affitti turistici e i vincoli paesaggistici, in particolare nei centri storici. Effettuare verifiche urbanistiche e catastali prima dell’acquisto. Calcolare scenari: eseguire stress test su ipotesi di occupazione ridotta e aumento dei costi di gestione. Valutare il ROI immobiliare considerando imposte, spese condominiali e eventuali oneri straordinari. Pianificare la ristrutturazione: investire in impianti efficienti e finiture che aumentano fruibilità e redditività. Predisporre un piano di lavori con preventivi dettagliati e stima tempi di ritorno dell’investimento.

Predisporre un piano di lavori con preventivi dettagliati e stima dei tempi di ritorno dell’investimento. Nel mercato immobiliare la location è tutto; ogni intervento deve massimizzare il rapporto costi-benefici.

5. Previsioni a medio termine (2026-2029)

I dati di compravendita e gli scenari OMI e Nomisma indicano uno scenario di stabilità condizionale. Le dinamiche dipendono da domanda, offerta e politiche di credito.

Stabilità generale dei prezzi : attesa conferma dei livelli attuali con oscillazioni stagionali legate alla domanda turistica e all’offerta di nuove unità.

: attesa conferma dei livelli attuali con oscillazioni stagionali legate alla domanda turistica e all’offerta di nuove unità. Rivalutazione moderata : nelle microzone premium, come centro storico e vista mare, si prevede una rivalutazione annua compresa tra il 2% e il 4% in condizioni macroeconomiche normali.

: nelle microzone premium, come centro storico e vista mare, si prevede una rivalutazione annua compresa tra il 2% e il 4% in condizioni macroeconomiche normali. Professionalizzazione degli affitti brevi: aumento della qualità gestionale e delle competenze operative, con possibile crescita dei rendimenti netti per investimenti accompagnati da gestione qualificata.

I dati di compravendita mostrano che gli investitori dovranno privilegiare valutazioni numeriche accurate. Il mattone resta uno strumento d’investimento rilevante se accompagnato da una strategia di gestione e da analisi di ROI e cap rate.

Tra gli sviluppi attesi, la maggiore regolamentazione degli affitti e la domanda concentrata nelle aree centrali determineranno le opportunità più concrete per la rivalutazione patrimoniale nei prossimi anni.

Sanremo 2026 rappresenta per l’investitore pragmatico non solo un evento culturale ma un’opportunità per ottimizzare il portafoglio immobiliare. Selezionare la location giusta, calcolare il ROI immobiliare e prevedere la gestione restano passaggi obbligati per trasformare una proprietà in una fonte di reddito durevole. Nel mercato immobiliare la location è tutto: gli immobili vicini ai principali servizi e alle aree di maggiore flusso offrono prospettive di rivalutazione più concrete.

I dati di compravendita mostrano come interventi mirati e una corretta due diligence territoriale migliorino il rendimento atteso. Fonti: OMI, Nomisma, dati di mercato locali e osservazioni dirette sul campo. I trend attesi indicano un aumento della domanda di affitti brevi durante il periodo del festival, con conseguente pressione sui canoni nelle aree centrali.