Sanremo 2026: tutto quello che c'è da sapere

Tutto quello che serve sapere su Sanremo 2026, con un focus pratico su programmazione, normative e impatto per aziende e operatori

Sanremo 2026: guida completa

Sanremo 2026 torna con spettacoli, ospiti e novità tecniche al Teatro Ariston. L’articolo descrive chi organizza, cosa cambia e perché è rilevante. Offre una panoramica per spettatori, operatori del settore e aziende coinvolte. L’evento genera impatti economici, obblighi contrattuali e questioni di data protection.

1. Il contesto e le novità dell’edizione 2026

Dal punto di vista normativo, l’organizzazione di un evento come Sanremo 2026 si confronta con norme su sicurezza, diritti d’autore e protezione dei dati personali. Il Garante ha stabilito che le piattaforme che raccolgono dati devono garantire trasparenza e basi giuridiche adeguate. Il rischio compliance è reale: le violazioni possono comportare sanzioni amministrative e contenziosi civili.

Quest’anno l’edizione introduce innovazioni tecniche nello streaming e nell’interattività del pubblico. Le piattaforme digitali raccolgono preferenze e dati degli spettatori per funzioni personalizzate e analisi. Dal punto di vista operativo, ciò incrementa responsabilità di broadcaster, produttori e fornitori di servizi digitali.

Perché conta: le tecnologie introdotte incidono sulle responsabilità legali delle parti coinvolte e sulla gestione del consenso degli interessati, con effetti su GDPR compliance e contrattualistica tra soggetti del settore.

2. Interpretazione e implicazioni pratiche

Il Garante ha stabilito che il trattamento dei dati raccolti tramite piattaforme di voto o app deve rispettare i principi del GDPR compliance: liceità, minimizzazione, trasparenza e limitazione della finalità. Se il festival integra servizi personalizzati, come raccomandazioni musicali, si configura un trattamento a scopo di profilazione che richiede informazioni chiare e, in alcuni casi, il consenso esplicito.

Dal punto di vista operativo, le implicazioni pratiche riguardano diversi ambiti. Innanzitutto la contrattualistica: è necessaria una chiara ripartizione delle responsabilità tra i soggetti che determinano le finalità e i mezzi del trattamento.

la necessità di Data processing agreements tra Rai (o broadcaster) e fornitori di servizi cloud;

tra Rai (o broadcaster) e fornitori di servizi cloud; la corretta gestione delle registrazioni audiovisive e dei diritti d’immagine degli artisti e del pubblico;

la sicurezza informatica delle piattaforme di voto e streaming per prevenire manipolazioni e fughe di dati.

Il rischio compliance è reale: una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati può risultare obbligatoria quando il trattamento comporta profilazione o monitoraggio su larga scala. Inoltre, la trasparenza informativa deve raggiungere gli interessati con modalità comprensibili e tempestive.

3. Cosa devono fare le aziende coinvolte

Dal punto di vista normativo, le imprese devono adottare misure organizzative e tecniche proporzionate al rischio. Devono altresì aggiornare contratti e procedure per chiarire ruoli e responsabilità tra committenti e fornitori.

Le azioni operative suggerite includono la conduzione di una DPIA per valutare i rischi di profilazione e votazione elettronica. È opportuno aggiornare i Data processing agreements e mantenere un registro dei trattamenti coerente con le finalità effettive.

Si raccomanda la nomina di un DPO quando prevista e la definizione di un piano di risposta agli incidenti, comprensivo di procedure di notifica alle autorità competenti. La formazione del personale operativo sulle misure di sicurezza e sulla protezione dei dati è indispensabile.

Il Garante ha stabilito che le informazioni rivolte al pubblico devono essere chiare circa le finalità, i tempi di conservazione e i diritti degli interessati. Le aziende devono predisporre meccanismi semplici per l’esercizio dei diritti, inclusa la revoca del consenso.

Tra i rischi figurano sanzioni amministrative e danni reputazionali in caso di violazioni. Per mitigare tali rischi, le best practice comprendono l’adozione di crittografia, log di accesso, test di vulnerabilità e procedure di governance dei dati.

È atteso, come primo sviluppo operativo, un coordinamento tra gli operatori del settore e le autorità di controllo per definire linee guida pratiche condivise sulle piattaforme di voto e streaming.

Dal punto di vista normativo, il rischio compliance è reale: le aziende e i fornitori coinvolti nelle piattaforme di voto e negli strumenti digitali devono adottare misure concrete e documentate. Il Garante ha stabilito che la conformità non può limitarsi a dichiarazioni generiche, ma richiede azioni specifiche e verificabili.

Redigere o aggiornare il registro dei trattamenti specifico per l’evento e per le piattaforme digitali, indicando finalità, categorie di dati e basi giuridiche.

Integrare clausole contrattuali con i fornitori che definiscano ruoli e responsabilità (titolare, contitolare, responsabile del trattamento) e prevedano obblighi di sicurezza e regole sul subappalto.

Effettuare valutazioni di impatto sulla protezione dei dati ( DPIA ) per servizi di voto elettronico, app interattive e attività di profilazione che comportino rischi elevati per i diritti degli interessati.

) per servizi di voto elettronico, app interattive e attività di profilazione che comportino rischi elevati per i diritti degli interessati. Implementare misure tecniche e organizzative, come cifratura , controllo degli accessi, logging e test di vulnerabilità, per garantire la resilienza e l’integrità dei sistemi.

, controllo degli accessi, logging e test di vulnerabilità, per garantire la resilienza e l’integrità dei sistemi. Predisporre procedure operative per la gestione delle richieste degli interessati e per la notifica e la gestione delle segnalazioni di data breach.

4. Diritti d’autore, diritti connessi e diritti d’immagine

Diritti d’autore, diritti connessi e diritti d’immagine sono centrali per artisti, autori e produttori. Le licenze per l’esecuzione in pubblico, la sincronizzazione e la diffusione in streaming devono essere negoziate con SIAE e con le controparti terze. L’utilizzo di immagini del pubblico per finalità promozionali richiede una base giuridica adeguata, quale il consenso o un interesse legittimo sottoposto a valutazione documentata.

Impatto pratico: errori contrattuali o vizi procedurali possono impedire la diffusione dei contenuti o generare richieste risarcitorie rilevanti. Dal punto di vista operativo, è necessario prevedere clausole chiare su cessioni dei diritti, limiti territoriali e durate delle licenze.

5. rischi e sanzioni possibili

Il rischio compliance è reale: violazioni della normativa sulla protezione dei dati possono comportare sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo globale, a seconda della gravità. A ciò si aggiungono danni reputazionali e contenziosi civili. Anche la violazione di obblighi contrattuali con editori o organismi di gestione collettiva può determinare penali o l’inibizione della fruizione dei contenuti.

Dal punto di vista normativo, il Garante ha già evidenziato l’importanza di misure tecniche e organizzative proporzionate. Il rischio compliance è reale: le aziende devono documentare le scelte e conservare evidenze per difendersi in caso di contestazioni. In prospettiva, si prevede un aumento dei controlli e della richiesta di trasparenza nei processi di gestione dei diritti.

Il Garante ha in passato sanzionato organizzatori di eventi per carenze nella protezione dei dati e per trattamento non trasparente degli interessati. Questi provvedimenti costituiscono un precedente operativo rilevante per chi organizza manifestazioni pubbliche. Dal punto di vista normativo, il rischio compliance è reale: il Garante ha stabilito che la tutela dei diritti degli interessati e la trasparenza nelle finalità del trattamento sono requisiti imprescindibili.

6. Best practice per la compliance

Per ridurre i rischi, si suggeriscono best practice operative chiare e attuabili: adottare il principio di minimizzazione dei dati raccolti; predisporre un registro delle attività di trattamento aggiornato; definire responsabilità e ruoli interni documentati; implementare misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’evento; fornire informative semplici e accessibili agli interessati; predisporre contratti e clausole chiare con fornitori e partner. Dal punto di vista operativo, tali misure devono integrarsi con le procedure già esistenti per la gestione dei diritti e dei rapporti contrattuali. Il rischio compliance è reale: un aumento dei controlli e della richiesta di trasparenza nei processi di gestione dei diritti è uno sviluppo atteso.

Effettuare una DPIA e aggiornarla durante l’evento. DPIA indica la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati necessaria per servizi di voto e app interattive.

e aggiornarla durante l’evento. DPIA indica la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati necessaria per servizi di voto e app interattive. Applicare privacy by design e privacy by default in tutte le piattaforme digitali impiegate.

e privacy by default in tutte le piattaforme digitali impiegate. Consolidare la governance dei dati mediante la nomina di un Data Protection Officer o il ricorso a consulenti specializzati in RegTech .

. Prevedere formazione obbligatoria per staff e volontari su data protection e security awareness.

Stabilire piani di risposta a incidenti e procedure di comunicazione con le autorità competenti in caso di data breach.

Documentare tutte le decisioni relative a profilazione e trattamenti per finalità di marketing o personalizzazione.

7. Conclusione: cosa significa per aziende e professionisti

Dal punto di vista normativo, le misure elencate riducono il rischio di sanzioni e contestazioni da parte del Garante. Il Garante ha stabilito che la trasparenza e la valutazione preventiva sono elementi centrali per event management e servizi digitali.

Il rischio compliance è reale: un aumento dei controlli e della richiesta di trasparenza nei processi di gestione dei diritti rimane uno sviluppo atteso. Per le aziende ciò comporta investimenti in governance, formazione e strumenti tecnologici certificabili.

Dal punto di vista operativo, le organizzazioni devono integrare la protezione dei dati nei processi progettuali, documentare le scelte e predisporre canali chiari per le segnalazioni. Gli esperti consigliano checklist periodiche e revisioni della DPIA per eventi di durata o ampiezza variabile.

Per i professionisti legali e IT, l’imperativo è coordinare obblighi normativi e mitigazione tecnica. Le sanzioni amministrative e il danno reputazionale restano rischi concreti in caso di inadempienza.

Un sviluppo atteso riguarda l’adozione crescente di soluzioni RegTech e audit automatizzati per monitorare la compliance in tempo reale.

Sanremo 2026 presenta un’opportunità commerciale e di visibilità, oltre a sfide rilevanti sul piano della conformità normativa. L’evento richiede l’integrazione tra innovazione tecnologica e garanzie di protezione dei dati. Dal punto di vista normativo, la chiave è che le soluzioni che migliorano l’esperienza spettatoriale rispettino norme su data protection e gestione dei diritti. Il rischio compliance è reale: controlli e reclami possono emergere durante e dopo l’evento.

Per le aziende coinvolte la priorità è adottare misure concrete, documentabili e proporzionate ai rischi. Il Garante ha stabilito che per servizi di voto, app interattive e profilazione è necessaria una valutazione adeguata dei rischi e, quando applicabile, una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. Dal punto di vista normativo, è opportuno predisporre modelli contrattuali chiari, checklist per le DPIA e processi di trattamento aggiornati. Il rischio compliance si riduce attraverso registri aggiornati, responsabilità definite e audit periodici, preferibilmente supportati da soluzioni RegTech e audit automatizzati in tempo reale, attesi in crescita per i grandi eventi mediatici.