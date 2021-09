Sanremo 70+1, il dietro le quinte di un Festival mai visto prima

Roma, 7 set. (askanews) – La Rai propone una visione emozionale del dietro le quinte del più inusuale di tutti i festival della canzone italiana, quello realizzato durante la pandemia. Sanremo 70+1 è una storia di resistenza, una grande sfida, una missione impossibile che diventa possibile.

È il racconto di un festival ad alta tensione che svela tutti i retroscena della situazione emergenziale: la sofferenza emotiva dei protagonisti, le difficoltà delle prove e soprattutto il miracoloso lavoro di squadra che fino alla fine sorregge saldamente la più inedita versione della kermesse più popolare della nostra TV.

Un festival senza precedenti, con una conduzione orfana di pubblico ma piena di volontà di riscatto e forte di una vena comica irresistibile, che fa da collante alla delicata e allo stesso tempo solida e innovativa macchina dello spettacolo.

Amadeus e Fiorello, in simbiosi perfetta, la guidano con sicurezza, diventando specchio l’uno dell’altro e supportandosi a vicenda fino al traguardo. Perché lo spettacolo non si ferma mai. In onda martedì sera, su Rai Uno

Ore 20:35 (Dopo il Tg1).

Una produzione Rai Uno e CPTV