Sanremo, a Iva Zanicchi va il Premio alla Carriera: Grazie a Carlo

Sanremo, 13 feb. (askanews) – Iva Zanicchi stasera riceve il Premio alla Carriera durante la terza serata del Festival di Sanremo: “Allora sono passati incredibilmente, o no, tanto non incredibilmente, no, 60 anni dal mio primo festival di Sanremo. Nel 1965 io ero al festival di Sanremo, per cui quando ritirerò questo premio, quando ritirerò il premio sarà fatale che io rivivrò tutta la mia vita, perché io sono nata qua, poi ho fatto tante cose chiaramente, ho avuto anche dei successi grazie a Dio fuori da Sanremo, ma qui c’è il cuore, proprio sono nata qui, è sempre molto emozionante tornare, già quando entri a Sanremo è incredibile, quel curvone che vieni da l’autostrada, insomma io sento il cuore che palpita” dice la popolare cantante e presentatrice che ha vinto per ben tre volte il Festival.

Iva Zanicchi è soddisfatta del Festival targato Carlo Conti: “Mi ha ospitato, mi dà un premio alla carriera, anche un po’ la vecchiaia, lui è un grande professionista, io gli voglio bene, ho lavorato con lui, ho fatto la domenica in, anzi io sono molto grata, davvero, stavo dicendo a Pippo Baldo, sono molto grata a Carlo Conti perché è buono, insomma come si è sempre comportato in modo eccezionale. Per cui lo ringrazio per questo premio e vado a ritirarlo emozionata e molto felice”.