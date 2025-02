Sanremo, Achille Lauro: lascio gossip ad altri, vivo da sognatore

Roma, 5 feb. (askanews) – “Credo che in questo momento così bello, cerco di lasciare gossip a chi ha solo questo per esistere. Io grazie a Dio vivo ancora nel mondo dei grandi sogni e dei grandi sognatori e vivo alienato a fare tutti i miei progetti, sto tanto all’estero e veramente non seguo e non mi piace. Si parla tanto di violenza sulle donne e questo non è tanto diverso”. Lo ha detto Achille Lauro, in conferenza stampa, rispondendo al gossip di questi giorni su Chiara Ferragni e Fedez.

Poi ha ribadito, ancora più chiaramente: “Grazie al cielo, vivo in un mondo fatto ancora di sogni, di sognatori, di grandi passioni e lascio questi gossip che non mi appartengono a chi veramente ha solo questo per esistere”.