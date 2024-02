Sanremo, ad Alfa il premio Assomusica per miglior artista emergente

Sanremo, 7 feb. (askanews) - Il presidente di Assomusica Carlo Parodi, ha consegnato ad Alfa, in gara al festival di Sanremo con il brano "Vai" il premio Assomusica per il miglior artista emergente, per la sua performance sul palco dell'Ariston. Il giovane rapper genovese ha ringraziato dicendo: "Ch...

Sanremo, 7 feb. (askanews) – Il presidente di Assomusica Carlo Parodi, ha consegnato ad Alfa, in gara al festival di Sanremo con il brano “Vai” il premio Assomusica per il miglior artista emergente, per la sua performance sul palco dell’Ariston. Il giovane rapper genovese ha ringraziato dicendo: “Che bello è il mio primo premio”. Poco prima durante la conferenza stampa ha dichiarto: “Mi sono divertito, essendo le due di notte ho avuto molto tempo per elaborare la mia performance. Canto due volte nella stessa giornata, forse è un record”, ha detto Alfa.