Sanremo, al festival musica cristiana si parla di femminicidio

Sanremo, 9 feb. (askanews) – A Sanremo il temi sociali sono al centro nella settimana del Festival, non solo all’Ariston, ma anche al Festival della Musica cristiana che si tiene in contemporanea nella città dei fiori dove si parla di femminicidio. Un tema cruciale come spiega Cinzia Leone onorevole senatrice della XVIII legislatura vicepresidente della commissione d’inchiesta sul femminicidio: “E’ la mia battaglia, ma è la battaglia di tutti” contro un fenomeno che è noto ma non conosciuto. Simone ferro in arte Nemo, autore dei brani “se oggi” e “immortala” spiega il senso della sua musica.

