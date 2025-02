Sanremo, Alex Wise: salire sull'Ariston è un sogno che si avvera

Roma, 6 feb. (askanews) – Alex Wyse è tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025. Sarà in gara con il brano “Rockstar”. Lo scorso dicembre è stato selezionato per proporre il suo brano tra le Nuove Proposte dopo aver superato tutte le fasi eliminatorie di Sanremo Giovani. “Per me Sanremo sono tante emozioni assieme, sono paure, sono ricordi. Io sono cresciuto guardandolo da un divano di casa insieme ai miei familiari, a mia mamma, mia nonna e mia sorella. E’ un sogno che si avvera…vedere il palco di persona, salirci sopra, cantare con l’orchestra. È come se vedessi il me da bambino, sicuramente sarebbe contento”.

“Rockstar” ha rapidamente ottenuto oltre un milione ascolti, consolidandosi presto come uno dei brani più ascoltati di questa edizione di Sanremo Giovani.

Con “Rockstar” Alex Wyse esplora il concetto di libertà, proponendolo come un ideale fragile e sfuggente. Un percorso attraverso la ricerca della propria identità e il bisogno di liberarsi dai vincoli emotivi. “Rockstar nasce in tante serate di agosto, in realtà nasce con un altro ritornello, poi è stato modificato con il tempo, perché non mi piaceva abbastanza. Ed era un periodo dove avevo la necessità di tirare fuori la libertà vera e propria, il mio lato interno e guardare anche un po’ la società attorno e vedere quello che mancava e penso che Rockstar sia appunto un urlo alla libertà e al non nasconderci”.