Sanremo, Amadeus: il quarto Festival? Vedremo, ora finiamo questo

Sanremo, 4 feb. (askanews) – “Questo settore è stato duramente colpito dalla pandemia per ripartire ho voluto cinque attrici. Lo ha detto anche il presidente della Repubblica Mattarella, il messaggio è andiamo avanti e regaliamo cose belle al pubblico. La telefonata col presidente mi ha colpito per i toni familiari” così ha detto Amadeus.

“Dobbiamo ancora finire questo Festival, siamo a partita in corso. Aspettiamo il triplice fischio finale. Poi avremo modo di parlarne, di incontrarci con l’azienda.

Vediamo, ma sarebbe inopportuno per me pensare o non pensare, sia per il si che per il no. Ma avremo modo di parlarne”: così Amadeus alla domanda su una quarta conduzione del Festival di Sanremo, il prossimo anno.