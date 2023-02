**Sanremo: Amadeus, 'in contatto con staff Zelensky per modalità ...

(Adnkronos) – "Proprio in queste ore siamo in contatto con lo staff di Zelensky per decidere insieme al presidente le modalità del suo intervento al Festival". Lo ha detto il conduttore del festival di Sanremo Amadeus, ospite stasera di Bruno Vespa a 'Porta a Porta'. Il conduttore ha spiegato le modalità con le quali sta affrontando il 'nodo' legato all'intervento videoregistrato del presidente dell'Ucraina al Festival, dopo le polemiche scatenatesi in questi giorni.