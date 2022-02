Sanremo, Amadeus: Jovanotti sul palco? Stop alle polemiche

Sanremo, 5 feb. (askanews) – Polemica in sala stampa a Sanremo, dove il giornalista di QN Andrea Spinelli ha chiesto regole per evitare gli squilibri in gara, perch situazioni come l’intervento di Jovanotti con Gianni Morandi, perch possono favorire alcuni artisti. Ha risposto il direttore di Raiuno Stefano Coletta. “Il duetto tra Moratti e Jovanotti resta nella storia, rester nelle teche Rai, un momento di spettacolo di altissima qualit . Amadeus poi ha aggiunto: “Le regole lo permettono, Jovanotti venuto come amico e non ha preso un centesimo per la sua esibizione, l’ho tenuto io, gli ho chiesto io di rimanere e anche di cantare la seconda volta, me lo ha chiesto il pubblico.

Ho saputo della sua presenza 24 ore primaLa gente sa chi votare non dipende da chi sta di più in televisione, non bisogna vedere sempre il marcio”.

“Sono veramente dispiaciuto di questa reazione – dice Amadeus -. Con una trasmissione che ha fatto il 60%, oggi, me la voglio godere”.