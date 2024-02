Sanremo, Amadeus: La radio è il mio amore

Sanremo, 9 feb. (askanews) – In Italia il 27 agosto 1924 nasce l’Unione Radiofonica Italiana (URI), con sede a Roma, e la prima trasmissione radiofonica avviene il 6 ottobre. I 100 anni di radio arrivano anche a Sanremo che celebra questo importantissimo anniversario ed è proprio il direttore artistico Amadeus a raccontare il suo amore per la radio, dove ha mosso i primi passi e che resta nel suo cuore, anche se declina l’ipotesi di dirigere una rete radiofonica.

“La radio è il mio amore, per fare il direttore di una radio ti ci devi dedicare. Quando ho lasciato la radio l’ho fatto perchè non volevo ritagliarmi uno spazio, bisogna dedicarsi appieno, la radio non è una versione meno importante della televisione, per me sono pari. Dirigere una radio richiede impegno e chi lo fa, lo fa meglio di quello che potrei fare io”.