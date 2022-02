Sanremo, Amadeus su Monica Vitti: Mi ha accompagnato nella vita

Sanremo, 2 feb. (askanews) – “Monica Vitti è una di quegli attori che hanno accompagnato la mia vita, ho 59 anni e ho visto molti suoi film. Quando viene a mancare una persona così è come se un pezzo della tua vita si spegnesse per un attimo. Sono ancora più contento di aver chiamato cinque attrici sul palco e questa sera le renderemo omaggio” ha dichiarato Amadeus a margine della conferenza stampa in vista della seconda serata del festival di Sanremo ricordando la popolarissima attrice scomparsa oggi.