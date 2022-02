Sanremo, Amadeus: successo? Ho scelto 25 canzoni giuste per tutti

Sanremo, 4 feb. (askanews) – “La novità di questo Festival di Sanremo? Per me è il fatto di aver portato 25 cantanti in gara che probabilmente rappresentano e intercettano i gusti dell’intero paese, dai bambini, ai genitori ai nonni, senza creare una composizione voluta in maniera schematica, semplicemente ascoltando le canzoni e pensando che erano le canzoni giuste per il festival”.

Così Amadeus parlando del successo delle prime tre serate del Festival.

Il direttore artistico ha detto anche che per certi versi si sente come tornato all’edizione del 2020.

“In parte è così, con gli ascolti addirittura abbiamo fatto di più e già quelli dello scorso anno erano stati storici; storico è stato il festival dell’anno scorso soprattutto per la musica con l’apertura all’attualità e a quello che i ragazzi ascoltano, con la vittoria dei Maneskin e non solo; devo dire che quest’anno l’atmosfera che si respira è quella di un ritorno alla normalità del 2020”.