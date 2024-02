Sanremo, Annalisa: Sono qui per inseguire il sogno della musica

Sanremo, 9 feb. (askanews) – “Ho scelto di cantare Sweet dreams con La Rappresentante di Lista perchè questa canzone parla di sogni. I sogni sono pericolosi perchè sono forti, sono loro a muovere tutto, a volte ti travolgono e ne siamo dipendenti. I sono qui per questo, per inseguire il sogno della musica e che continuo a inseguire fin da bambina, studiando musica e scrivendo le mie canzoni, non è stato semplice perchè per una ragazzina di provincia certe cose sembrano insormontabili e lontane, ma un sogno non si ferma per questo. Lo inseguo da 13 anni davanti ai vostri occhi, un percorso pieno di sfide non sempre facili, abbiamo condiviso molto e ogni passo è stato importante. Sentire che il mio percorso è stato abbracciato con Sinceramente mi riempie di orgoglio per questo vi ringrazio” ha detto Annalisa in conferenza stampa. La cantante partecipa al festival di Sanremo con il brano “Sinceramente”.