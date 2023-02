Sanremo: Articolo 31, 'il festival per noi è un traguardo e una ripartenza'**

Sanremo, 9 feb. (Adnkronos) - "Sanremo per noi è un traguardo e una partenza. C'è un album nuovo in arrivo, tre date in programma, è decisamente una ripartenza". Così gli Articolo 31 che, dopo il singolo presentato mercoledì 8 febbraio sul palco dell...

(Adnkronos) – "Sanremo per noi è un traguardo e una partenza. C'è un album nuovo in arrivo, tre date in programma, è decisamente una ripartenza". Così gli Articolo 31 che, dopo il singolo presentato mercoledì 8 febbraio sul palco della 73ma edizione del Festival di Sanremo, che ha segnato l’inizio del nuovo progetto discografico della band riunitasi dopo oltre 20 anni di separazione, oggi ha prsentato al pubblico il video di 'Un bel viaggio', per la regia di Fabrizio Conte, scritto da Matteo Lenardon, Alessandro Aleotti e Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco TV.

"Ci stiamo divertendo molto a fare musica insieme, oltre ad esserci riavvicinati a livello umano c'è anche una sintonia artistica che ci sta facendo molto divertire", dicono. E sul loro allontanamento e riavvicinamento, scandiscono: "Di solito si tende a glorificare il dolore e a dimenticare il bene, in questo caso abbiamo ritenuto che il bene prevalesse". Dopotutto, "sfido chiunque a non litigare mai, succede in ogni coppia".

Il video della rap ballad si apre nel teatro Giorgio Gaber tempio dell’arte e della musica di Milano, dove gli artisti ormai adulti J-Ax e Dj Jad accompagnati da un’orchestra di 52 elementi cantano 'Un bel viaggio' il brano che li ha fatti rincontrare.

Parallelamente in esterna sempre nella città di Milano scorrono immagini di vita, sogni, successo e inevitabile separazione di due giovani ragazzi (che interpretano con le dinamiche e le situazioni attuali Ax e Jad 20enni) e di un’amicizia che diventa a un tratto stressante, ansiogena, complicata. Un rapporto umano e artistico che si spezza ma che grazie alla potenza dei sentimenti, alla forza della musica da sempre condivisa e di un legame e di un passato mai dimenticati, torna più forte di prima.