Sanremo, bagno di folla per Francesco Gabbani, suona in strada

Sanremo, 13 feb. (askanews) – Bagno di folla per Francesco Gabbani, il cantautore toscano si esibisce a sorpresa in corso Matteotti a Sanremo e ha suonato in strada il brano Viva la vita con cui è in gara al Festival di Sanremo.