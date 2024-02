Sanremo, balli, canti, emozioni e polemiche nella serata delle cover

Sanremo, 10 feb. (askanews) - Il pubblico dell'Ariston non si è risparmiato e per tutte le cinque ore della serata delle cover ha cantanto, ballato e applaudito i 30 artisti in gara, i conduttori e gli ospiti, una raffica di emozioni, sorprese ma anche con qualche polemica. Il voto finale ha premia...

Sanremo, 10 feb. (askanews) – Il pubblico dell’Ariston non si è risparmiato e per tutte le cinque ore della serata delle cover ha cantanto, ballato e applaudito i 30 artisti in gara, i conduttori e gli ospiti, una raffica di emozioni, sorprese ma anche con qualche polemica. Il voto finale ha premiato Geolier, davanti alla favorita Angelina Mango, ad Annalisa, Ghali e Alfa. Il podio al rapper napoletano è stato fischiato, mentre è stato applaudito il ritorno dei Jalisse che dopo 27 anni dalla vittoria hanno di nuovo eseguito Fiumi di parole”. Il duo ha sempre cercato di tornare in gara al Festival dal lontano 1997 e per la 74esima edizione sono riusciti a riconquistare il palco da superospiti chiudendo in bellezza la serata. Mancano poche ore alla proclamazione del vincitore i giochi sono ancora aperti, per tutti è un sogno dominare quel palco, che come ha confermato il campione di motociclismo Pecco Bagnaia, è davvero emozionanante.