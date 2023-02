Sanremo, Bassetti: "Sul palco meglio musica e cantanti di Zelensky"

Su Sanremo e su questo particolare Sanremo interviene con alcune considerazioni rilasciate ad AdnKronos Matteo Bassetti: “Sul palco meglio musica e cantanti di Zelensky”.

L’infettivologo genovese ha quindi detto la sua sull’evento all’Ariston e sul taglio “attuale” voluto da Amadeus per il quale è in programma un intervento registrato del presidente dell’Ucraina attaccata dalla Russia Volodymyr Zelensky.

Ma cosa ha detto di preciso Bassetti? “Io non mi occupo del festival di Sanremo. Ci manca anche questo. Tranne quando c’è Checco Zalone con la canzone sui virologi”.

Poi l’infettivologo del San Martino di Genova ha spiegato: “Comunque, meglio avere sul palco i cantanti piuttosto che un presidente di uno stato, è un festival della canzone”. Bassetti è voluto interviene riguardo alla scelta con annessa polemica di mandare in onda un intervento registrato del presidente ucraino Zelensky “durante la kermesse canora più importante d’Italia”.

“Mai apprezzato divagazioni su eventi canori”

Il giudizio di Bassetti è netto: “Trasformare il Festival in una trasmissione dove si parla di tutto, non so se è corretto.

Io non ho mai particolarmente apprezzato che in un evento canoro ci fossero divagazioni su temi importanti e tragici, come appunto la guerra. La gente vede Sanremo per le canzoni, non per Zelensky”.