Sanremo, Bianca Balti: Non vengo a fare la malata di cancro

Sanremo, 12 feb. (askanews) – “Quando ho deciso di partecipare al festiva ho detto a Carlo: non vengo a fare la malata di cancro, vengo a fare la top model e la professionista. Non è che non voglio raccontare il dolore ma stasera voglio fare una celebrazione della vita, non voglio piangermi addosso, parleremo dei miei dolori in un’altra sede” ha detto in conferenza stampa Bianca Balti, che stasera sarà sul palco dell’Ariston come co-conduttrice.

“Cerco di mandare messaggi positivi, quando mi sono ammalata alcuni brand non mi hanno più chiamata, ma magari per non disturbarmi, ma io sono viva e sono qui e sono pronta a lavorare” ha aggiunto raccontando che il post sui social sul fatto che lavorava meno non era polemica.