Sanremo, Big Mama: il Festival un grandissimo carico di emozioni

Roma, 30 gen. (askanews) – “Per me Sanremo è un grandissimo carico di emozioni, forse anche troppo forte. Infatti molto difficile sostenerle, un sogno che avevo da un po’. Un palco bellissimo che ha riunito sempre la mia famiglia, un momento di ritrovo familiare. Ho molte aspettative, è un ritorno…”: così ad askanews Big Mama, alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, tra i big. “Ho molte aspettative su me stessa, perché sono molto autocritica, ma proverò a godermi tutte le emozioni. Speriamo non troppa ansia”, ha aggiunto. Big Mama racconta anche il suo brano “La rabbia non ti basta”: “E’ nata da una sessione molto veloce, avevo bisogno di sfogarmi. Un brano che ho dedicato alla Marianna bambina, adolescente. E’ una sorta di cerchio che si chiude. Sono delle scuse che mi faccio”.

Bullismo, violenza, buio interiore, ma anche forza e riscatto: un invito a cercare coraggio e forza nella proiezione e nell’idea che si ha di se stessi, non nelle parole degli altri. “Se ti perdi segui me” 23 anni, nata in un paesino della provincia di Avellino, BigMama rappa con il suo flow unico e magistrale su una serie di temi di strettissima attualità che oggi toccano tanti ragazzi e che lei stessa ha vissuto sulla propria pelle, e lo fa a suo modo. “Se vuoi ballare balla, non puoi sparire”, il brano alterna la forza del rap alla libertà della dance, e crea volutamente un cortocircuito tra l’immediatezza del riff e la profondità del testo, per trovare nel buio della propria solitudine, quando la notte è un nemico, il coraggio di non stare fermi, di andare avanti, di ballare. “La rabbia non ti basta” è scritta da BigMama. All’interno troviamo alcune melodie composte dall’artista Maria Lodovica Lazzerini, il pezzo è prodotto da Enrico Brun e Enrico Botta. Nella serata delle cover sarà accompagnata da La Nina, Gaia e Sissi per una versione originale ed esplosiva del celebre brano “Lady Marmellate”. Con doti di grande performer, BigMama sarà una delle rivelazioni di Sanremo 2024.