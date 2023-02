Sanremo, c'è del tenero tra due cantanti? L'indiscrezione

Secondo Dagospia ci sarebbe del tenero tra due dei cantanti in gara al festival di Sanremo: cosa racconta l'indiscrezione

Sanremo 2023 è iniziato da un solo giorno, ma già è successo di tutto.

Tra Blanco che distrugge i fiori sul palco e Salmo che si butta in piscina con il microfono in mano, mancava il gossip su un presunta storia d’amore fra due dei cantanti in gara.

Sanremo 2023, nasce una storia tra due cantanti? L’indiscrezione

A lanciare la succosa indiscrezione è ‘Dagospia‘ che racconta come tra due dei cantanti in gara al festival di Sanremo di quest’anno sia scoppiato qualcosa di più di un semplice feeling.

Le prove ancora non ci sono e le identità dei due protagonisti non sono state svelate, ma Ivan Rota è sicuro: qualcosa, nel dietro le quinte di Sanremo, sta succedendo.

Le affermazioni di Dagospia

Nell’articolo di ‘Dagospia‘ che tratta l’argomento si legge quello che sembra essere quasi un indovinello: “Tra due cantanti del Festival corre buon sangue, forse anche troppo. Uno è molto ‘colorato’ e già lo si è visto sul palco dell’Ariston.

L’altro è fidanzato con un ragazzo del suo entourage e quest’anno ha mietuto successi. Aiutino: hanno due nomi strani.“ Sui social network, gli utenti hanno iniziato a fantasticare, ma azzardare la soluzione al momento sembra complicato: non si può fare altro che attendere nuovi sviluppi.