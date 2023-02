Sanremo, Chiara Ferragni: "Cantare non è il mio forte"

Sanremo, 7 feb. (askanews) – “Sono molto emozionata e onorata, non sono una conduttrice e non sono una attrice ma cercherò di portare me stessa sul palco, ce la metterò tutta. Sarà una bellissima esperienza” così Chiara Ferragni, al suo debutto al Festival dove sarà conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi nella prima e nell’ultima serata del Festival. “Cantare non è il mio forte, ve lo risparmio”, ha replicato in conferenza stampa alla provocazione di Gianni Morandi che la vorrebbe far cantare.

“Penso cambierà molto nella mia vita e nella mia carriera.