Sanremo, Chiara Ferragni sul set con le maxi zeppe: "Sono alta più di 2 metri"

Chiara Ferragni si sta preparando per il Festival di Sanremo e ha condiviso con i fan un look che sta facendo tremare l’Ariston.

Le maxi zeppe le consentono di essere “alta più di due metri”.

Sanremo: Chiara Ferragni sul set con le maxi zeppe

Il Festival di Sanremo 2023 si avvicina e Chiara Ferragni si sta preparando per il grande debutto. La moglie di Fedez sarà accanto ad Amadeus nella prima e nell’ultima serata della kermesse e i fan si aspettano grandi cose da lei. Nelle ultime ore, l’imprenditrice ha condiviso su Instagram un look con maxi zeppe che sta facendo tremare l’Ariston.

Di che marca sono le maxi zeppe di Chiara Ferragni?

In occasione dello shooting per Sanremo 2023, Chiara si è presentata sul set con un look piuttosto audace: un body in pizzo e un paio di stivali cuissard con dita dei piedi dorate e una zeppa altissima. “Guardate come divento alta più di due metri“, ha esclamato la Ferragni su Instagram mostrando ai fan le maxi zeppe. Gli stivali sono firmati Schiaparelli, maison surrealista famosa per le collezioni con dettagli “anatomici“.

Chiara a Sanremo 2023: cosa aspettarsi dai suoi look?

Senza ombra di dubbio, i look che Chiara indosserà al Festival di Sanremo 2023 faranno molto discutere. Per il momento, sappiamo che la Ferragni si è recata a Parigi propro per scegliere gli outfit che sfoggerà sul palco dell’Ariston. Molto probabilmente, Schiaparelli sarà tra le Maison che si occuperà di lei.