Sanremo, Chiara Iezzi rivela: "Ho vissuto un episodio di violenza a otto anni"

Il duo Paola e Chiara è sicuramente tra i più attesi di questa edizione di Sanremo 2023.

La cantante bionda del duo, insieme alla sorella, è stata una delle voci simbolo, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, di alcune delle hit più note della musica italiana. La sua vita è stata però anche scandita da momenti difficili. L’artista ha dichiarato di soffrire di attacchi di panico e di essere fobica. Queste paure potrebbero essere ricondotte ad un episodio di violenza che Iezzi ha subito quando aveva solo otto anni.

Sanremo, Chiara Iezzi rivela: “Durante la pandemia ho ricevuto messaggi aggressivi da persone che non conoscevo”

In una intervista rilasciata a Vanity Fair, Chiara Iezzi ha spiegato che durante la pandemia ha iniziato a ricevere dei messaggi in privato dal contenuto aggressivo da parte di persone che non conosceva, quindi ha aggiunto: “Da bambina sono sempre stata vittima di bullismo per cui non era la prima volta per me… Erano dei messaggi molto violenti, macabri, arrivavano di continuo. Mi sono talmente spaventata, mi sono chiusa in casa e avevo paura di uscire.

Sono finita al Pronto Soccorso e ho chiesto aiuto”.

“Un ragazzino mi ha picchiata, poi…”

Quando aveva appena otto anni per Chiara Iezzi si è consumato un episodio rimasto vivido e indelebile nella sua memoria: “Era ora di pranzo e volevo andare a comprare delle caramelle, ma c’era poca gente in giro perché erano tutti a mangiare.

Mi sono fermata al bar, ero alla cassa, e un ragazzino sui sedici anni mi si è avvicinato, perché voleva passarmi davanti, e mi ha strattonata. Io ho un po’ risposto, dicendogli di farmi finire, ma non ho fatto in tempo che mi ha preso per il braccio e trascinata in un angolo del campeggio lontano da dove stavamo noi”.

Da lì la situazione ha preso una brutta piega: “Mi ha picchiata e poi ha tentato di tirarmi giù gli shorts.

Solo che si è fermato perché ha sentito delle voci di qualcuno che lavava i piatti e se ne è andato. Io sono rimasta sotto shock per dieci minuti non sapendo dove fossi e chi fossi, e poi ho ritrovato la strada per tornare dai miei”.