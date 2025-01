Sanremo, Clara: il festival è storia e adrenalina ma non ho aspettative

Milano, 30 gen. (askanews) – Clara si esibirà in gara alla 75 edizione del Festival di Sanremo con l’inedito “Febbre”, tornasul palco del teatro Ariston un anno dopo il successo ottenuto con “Diamanti Grezzi”. “Febbre”, prodotto da Dardust, parla di emozioni e sentimenti contrastanti che avvengono dentro di noi quando si insegue qualcosa, che sia un sogno o semplicemente il percorso della vita, Clara racconta così la genesi del pezzo.

“Febbre è nata da un colloquio tra me e me allo specchio, se dobbiamo dirla in un’immagine, più precisamente tra me quelle che sono le emozioni che possiamo provare durante le nostre giornate con il conoscerci meglio o in determinate situazioni in cui ti senti un buon pesce fuor d’acqua o magari poi ti senti invincibile. E l’accettare in qualsiasi sia la situazione brutta o bella che sia il sentimento che si prova. Musicalmente la cosa che mi piace di più di febbre è la prima volta che l’avevo finita registrare, non mi piaceva perché è una canzone che avevamo abbiamo creato tante linee melodiche di diversi generi differenti ed Dardust e mio fratello mi hanno detto fidati, fidati non fermarti dal primo ascolto è super sperimentale e mi ha portato a me fuori dalla mia comfort zone questa è una cosa molto importante ha delle sonorità molto urban nelle strofe quasi rap e poi con gli archi e ha quindi delle linee molto più aperte, per poi andare serratissima nel ritornello”.

Clara ha debutto al Festival nel 2024 con “Diamanti Grezzi”, in seguito alla vittoria di Sanremo Giovani 2023 con “Boulevard”, per lei Sanremo significa tante cose.

“Sicuramente mi ricorda la mia infanzia perché da quando sono nata ad adesso non c’è un anno che è passato senza sentir parlare di Sanremo e quindi qualcosa sicuramente di storico, quindi mi viene in mente storia come parola. Per quanto riguarda l’anno scorso mi viene in mente adrenalina, perché ero carichissima, ma non sapevo cosa m’aspettava. Se ripensavo l’anno scorso mi veniva un po’ da sorridere, perché ho vinto Sarremo Giovani e dopo due mesi ero sul Parco dell’Ariston quasi ignara di quello che significasse. Non ho aspettative, cerco di non crearmele, perché ogni volta che nella mia vita, anche nelle relazioni personali, le ho create, le cose sono andate male. Quindi non ne ho. Paure? Non ho paura, sicuramente ho la consapevolezza che sto andando lì con un bagaglio di esperienze più grande dell’anno scorso e con una conoscenza del palco più ampia” ha concluso Clara.

Nella serata di venerdì 14 febbraio, dedicata alle cover, Clara si esibirà sulle note della hit internazionale “The sound of silence”, accompagnata dal trio italiano più famoso al mondo, Il Volo. “The sound of silence”, canzone amata da intere generazioni, permetterà a Clara di mostrare un lato della sua voce e della propria personalità differente.