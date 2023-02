Sanremo, Coletta: Zelensky manderà un testo non un video

Sanremo, 6 feb. (askanews) – La prima domanda in conferenza stampa a Sanremo riguarda la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Siamo in contatto diretto con l’ambasciatore ucraino Melnyk. Siamo giunti alla definizione dell’intervento di Zelensky: non ci sarà un video, ma un testo. Il controllo dei dirigenti è relativo alla messa in onda di qualsiasi programma tv e riguarda tutto quello che va in onda prima della messa in onda, ma sorrido all’idea che un direttore Rai possa censurare un presidente.

Sui contenuti saremo più puntuali nei prossimi giorni: non abbiamo contezza della forma e dei contenuti. Ma lo leggerà Amadeus”.

Lo ha detto il direttore dell’Intrattenimento di Prime Time Rai Stefano Coletta alla conferenza di presentazione del Festival.

Il conduttore e direttore artistico del Festival è intervenuto con una battuta: “Lo leggo in ucraino no, ma abbiamo chiesto all’ambasciatore di fare la traduzione, in modo da non farla noi”.