Sanremo, com'è nato il rapporto con la musica degli artisti

Sanremo, 11 feb. (askanews) – Radio Italia è a Sanremo in occasione della 73ma edizione del Festival, in diretta contemporanea radio e video dagli studi “Fuori Sanremo Intesa Sanpaolo”, allestiti presso il Grand Hotel Londra. In esclusiva per Askanews, i grandi artisti e ospiti del Festival svelano com’è nato il loro rapporto con la musica. Fino ad oggi, 11 febbraio, dalle 14:00 alle 18:40, in diretta contemporanea radio e video, è possibile seguire le interviste a tutti i partecipanti del Festival, ospiti e super ospiti, a cura dei conduttori Mauro Marino e Manola Moslehi, Marco Falivelli e Ilaria Cappelluti, Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi.

Dalle 12:00 alle 13:00 on air Mario Volanti con notizie e curiosità. Alle 14:20 in diretta su Real Time (canale 31) e in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia TV e radioitalia.it, appuntamento con “Enzo a Sanremo con Radio Italia” con Enzo Miccio e la conduttrice Paoletta. Insieme raccontano gli outfit, i beauty look, le canzoni, gli aneddoti e le performance degli artisti presenti nella città dei fiori.

Tutte le attività dal “Fuori Sanremo Intesa Sanpaolo” vivono anche sul sito radioitalia.it, dove è disponibile una sezione dedicata, e sui profili Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok dell’emittente con l’hashtag ufficiale #FuoriSanremoIntesaSanpaolo.