Sanremo, consegnato a Simone Cristicchi il Premio Lunezia

Sanremo, 12 feb. (askanews) – Dopo l’annuncio di venerdì scorso a Rai Radio1, all’interno del programma Streaming condotto da Savino Zaba, il “Premio Lunezia per Sanremo 2025” è stato consegnato oggi, nella suggestiva cornice della Sala ‘Lucio Dalla’ a Sanremo, a Simone Cristicchi per il valore emozionale del brano “Quando sarai piccola”.

Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata 30 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, ha motivato così l’indicazione della Commissione del Premio: “Simone Cristicchi, con ‘Quando sarai piccola’, ha saputo raccontare in modo delicato e profondo cosa significa vedere un genitore perdersi a causa dell’Alzheimer. Non è solo la malattia, è l’inversione dei ruoli: diventiamo genitori di chi ci ha cresciuti, insegniamo a chi ci ha insegnato tutto. E non c’è rimedio, solo amore”.

Simone Cristicchi, artista destinatario del prestigioso riconoscimento, ha commentato: “Sono felicissimo e onorato di ricevere il Premio Lunezia per Sanremo 2025. Il mio lavoro è questo, cesellare le parole e cercare di dare una dignità letteraria ai testi delle mie canzoni e dei miei spettacoli teatrali”.

A queste parole fa seguito la motivazione del critico musicale Dario Salvatori (membro Commissione del Premio Lunezia): “Una mamma che torna bambina. La vita ribalta i ruoli e le grandi trasformazioni sono terapeutiche e vivificanti. Tema universale, Simone Cristicchi è impegnato a proporre riflessioni che penetrano ed emozionano”.

Oltre al Patron Stefano De Martino, i membri della Commissione del Premio Lunezia 2025 sono Giuseppe Anastasi, Riccardo Benini, Roberto Benvenuto, Loredana D’Anghera, Stefano Ferro, Vincenzo Incenzo, Mariella Nava, Selene Pascasi, Marina Pratici, Alessandro Quarta, Dario Salvatori, Lorenzo Varese, Savino Zaba.

La 30° edizione del Premio Lunezia (Festival della Luna) si svolgerà su più date nel periodo estate/autunno 2025 in varie tappe nazionali.

Nelle recenti edizioni il Premio Lunezia è stato patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Toscana, Regione Liguria, Nazionale Italiana Cantanti e Siae. La manifestazione da quest’anno gode della collaborazione di Rai Radio Uno e di Tv Sorrisi e Canzoni. Si ringraziano per la collaborazione il MEI e Giordano Sangiorgi, Zetatielle Magazine e Radio A.

Sono aperte le iscrizioni alla Sezione Nuove Proposte (Dir.art. Loredana D’Anghera) del Premio Lunezia 2025.